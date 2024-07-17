Хотел паспорт РФ и избивал "азовцев"? Вокруг одного из возвращенных пленных возник скандал

Правоохранительные органы уже в курсе

Не успели украинцы порадоваться возвращению 95 военных из российского плена сегодня, как возник скандал. Одного из пленных подозревают в сотрудничестве с россиянами — Максим Бобылев якобы избивал бойцов "Азова".

Он также будто бы хотел отказаться от украинского гражданства и стремился получить паспорт РФ. Об этом в соцсетях сообщил бывший плененный военный Виктор "Лелека" Лахно.

"Продолжают возвращать наших людей? И я вижу среди людей не человека, а собаку. Бобылев Максим был причастен к избиениям бойцов подразделения ОЗСП "Азов"", — написал Лахно.

Как утверждает бывший пленник, Бобылев сотрудничал с российской администрацией и хотел сменить гражданство. "Лелека" возмущается, что его теперь воспринимают как героя. Также он написал, что уже сообщил об этом соответствующим органам.

"Информацию я уже раньше передавал соответствующим органам. Сейчас все будут воспринимать этого человека как героя? Где Азов?", — написал Лахно.

Напомним, что о подготовке нового обмена пленными стало известно менее чем за сутки. В этом помогли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 17 июля состоялся шестой обмен пленниками с начала 2024 года. Стороны провели его по формуле 95 на 95.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце июня Украина вернула домой 10 пленных. Некоторые из них попали в российский плен до начала полномасштабной войны.