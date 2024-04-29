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Российский паспорт и сексуальные притязания: главные скандалы с участием Жерара Депардье

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Резонансные скандалы Жерара Депардье
Резонансные скандалы Жерара Депардье. Фото Getty Images

Актер регулярно становится объектом громких обсуждений из-за своих неоднозначных поступков

Звезда фильма "Астерикс и Обеликс" и лауреат премии "Золотой глобус" Жерар Депардье периодически влечет за собой скандалы, чем неприятно удивляет общественность. Например, с последнего — его уже не в первый раз подозревают в сексуальном насилии и притязаниях. Однако это еще не все, чем "отличился" актер.

Кроме сексуальных предложений, Депардье еще успел проявить свою любовь ко всему российскому и Путину, отдающему приказы убивать украинцев. Так что "Телеграф" решил собрать несколько самых резонансных историй с участием французского актера.

Депардье и любовь к России

Еще в 2012 году Жерар Депардье решил отказаться от гражданства Франции. Причиной послужила реформа в этой стране, которая предполагала увеличение налога для состоятельных людей до 75%.

Несмотря на то, что решение впоследствии было отменено, в 2013 году Депардье лично встретился с Путиным и получил российское гражданство. Тогда он выражал свою приверженность русской культуре и президенту страны-агрессорки. В открытом письме актер написал, что считает Россию "демократической страной" и сказал, что она "богата высокими чувствами".

Жерар Депардье и Владимир Путин
Getty Images

Российские власти подарили актеру — квартиры в Саранске и Грозном и даже виноградники в Крыму. Однако через некоторое время возникли трудности и в России. Он продал все активы и вернулся в Европу.

В 2015 году Депардье сделал скандальное заявление: "Я люблю Россию и Украину, которая является частью России", тем самым отрицая существование Украины как отдельного государства. После такого высказывания актеру запретили въезд в Украину на 5 лет.

В марте 2022 года Депардье назвал Россию и Украину "братскими народами" и призвал к переговорам. Впоследствии Жерар немного изменил свое мнение и назвал вторжение России в Украину "бешеным и недопустимым эксцессом" Путина. Он пообещал передать деньги за концерты во Франции в помощь пострадавшим от военных действий.

Впрочем, в начале 2023 года он заявил, что считает себя русским и любит культуру этой страны. Поэтому Депардье закрывает глаза на все преступления страны-агрессорки против Украины и не признает, что именно Россия напала на Украину.

Депардье и сексуальное насилие

Жерара Депардье уже не раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Это произошло впервые еще летом 2018 года. К тому времени 14 женщин обвинили его в сексуальном насилии.

Одним из заявителей о притязаниях со стороны 75-летнего актера была и известная французская актриса Элен Даррас. Она обвинила Депардье в притязаниях на съемках фильма "Диско" в 2007 году. Женщина призналась, что он касался ее интимных мест. Впрочем, дело закрыли по истечении срока давности.

Элен Даррас в 2009 году
Getty Images

В октябре 2023 года актер все обвинения отверг, опубликовав соответствующее письмо в газете Le Figaro.

Депардье обвинялся также в изнасиловании. Соответствующее заявление сделала испанская журналистка Рут Баса. По словам женщины, это произошло во время ее интервью с Депардье в 1995 году в Париже. Тогда ей было 23 года, а ему – 46.

Об изнасиловании и сексуальном насилии говорила и актриса Шарлотта Арну. Она рассказала, что актер изнасиловал ее в своей квартире в Париже в 2018 году.

Шарлотта Арну в 2012 году
Getty Images

Интересно, что осенью 2023 года на канале France 2 представили документальный фильм "Дополнительное расследование". В нем четыре женщины поделились пережитым сексуальным насилием от Жерара Депардье.

Однако наиболее громким был случай, связанный с актрисой Эммануэль Дебевер, которая одной из первых обвинила его в притязаниях. Она рассказала, что это было во время съемок польско-французской исторической драмы "Дантон" в 1983 году. Дебевер назвала Депардье — "монстром, который позволял себе многое".

Эммануэль Дебевер во время сьемок

Собственно Эммануэль была одной из тех женщин, которые свидетельствовали против актера в документалке. Именно в день премьеры женщина совершила самоубийство – бросилась в реку Сена. Медики пытались ее спасти, но она скончалась по дороге в больницу.

Влияние обвинений на репутацию

После выхода в свет документального фильма, в котором разные женщины поделились опытом насилия от Депардье, это повлияло на его имидж. К примеру, в Бельгии у Депардье забрали звание почетного гражданина.

В канадском городе Квебек отозвали самую высокую награду актеру из-за его "скандальных" комментариев в адрес женщин. Из престижного музея Гревен забрали восковую фигуру французского актера.

Римма Абдул-Малак, которая тогда была министром культуры, утвердила, что поведение Жерара "позорит Францию".

Хотя были и те, кто решил защитить Депардье. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон был против, чтобы у актера отозвали орден Почетного легиона. А некоторые французские художники даже подписали письмо, в котором решили поддержать актера через "линчевание", с которым столкнулся "последний священный монстр кинематографа".

Новые обвинения в притязаниях

29 апреля Депардье вызвали в полицейский участок в Париже, чтобы пройти допрос по обвинениям в сексуальном насилии. В частности, иск подали две женщины. Первая история произошла в доме Жерара Депардье на улице Шерш-Миди в Париже в 2014 году. Впоследствии притязания состоялись во время съемок фильма Le Magicien et les Siamois. По словам женщины, он затрагивал интимные части ее тела.

Второй случай произошел с 53-летней художницей-постановщицей на съемочной площадке. Во время съемки Les Volets vertes актер "зажал ее между бедрами" и добивался, по словам женщины. Впоследствии декоратор вынуждена была уволится, потому что чувствовала тревогу и стресс.

Пока сложно предсказать, этим закончится для пострадавших эта история. Ведь мы видим, как уже несколько раз дела по сексуальному насилию и притязаниям со стороны Депардье закрывали по разным причинам. Как поведет себя в этой ситуации французское правосудие — вопрос риторический.

Недавно "Телеграф" рассказывал о том, как Камалия защитила своего мужа после фото с синяком под глазом. Она призвала не обвинять экс-человека в том, что он не делал.

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#Скандал #Депардье #Сексуальное домогательство