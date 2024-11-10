"Ненавидел Украину": в России загадочно умер представитель певца, которого любит Путин

Его пытались спасти врачи, но у них ничего не вышло

В России умер Антон Коробков-Землянский, пресс-секретарь певца-пропагандиста Ярослава Дронова под псевдонимом Shaman. Ему было 40 лет.

Накануне вечером он внезапно начал задыхаться, находясь у себя в квартире. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

Супруга Коробкова-Землянского вызвала скорую помощь. Однако прибывшие на место медицинские сотрудники не смогли его спасти. В настоящее время причина смерти не сообщается.

Известно, что пресс-секретарю было 40 лет. Ранее он работал на радио "Европа плюс", "Русском радио", делал медиапроекты для различных российских телеканалов.

С 2015 года в течение двух лет работал пресс-секретарем у российского исполнителя и пропагандиста Филиппа Киркорова. С 2022 года являлся пресс-секретарем "Шамана".

К слову, Дронов сообщал, что стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Сам же Коробков-Землянский публично оправдывал войну в Украине.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского "лидера", Путин "очень по-доброму" относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к так называемой "специальной военной операции", то есть полномасштабной войны в Украине. Он также подчеркнул важность написания и исполнения стихов на данную тему.

"Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так у нас было всегда, и отрадно видеть, что это есть и сегодня. Поэтому, конечно, это все очень позитивно", — говорил Песков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Подмосковье расстреляли заместителя начальника одной из воинских частей ВС России Никиту Кленкова. Всего в машину офицера российской армии было выпущено восемь пуль Известно, что на момент гибели Кленкову было 44 года.