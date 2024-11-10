"Ненавидів Україну": у Росії загадково помер представник співака, якого любить Путін

Його намагалися врятувати лікарі, але в них нічого не вийшло

У Росії помер Антон Коробков-Землянський, речник співака-пропагандиста Ярослава Дронова під псевдонімом Shaman. Йому було 40 років.

Напередодні ввечері він раптом почав задихатися, перебуваючи у квартирі. Про це у неділю, 10 листопада, повідомляє Telegram-канал Mash.

Дружина Коробкова-Землянського викликала швидку допомогу. Однак медичні співробітники, які прибули на місце, не змогли його врятувати. Наразі причина смерті не повідомляється.

Відомо, що прессекретареві було 40 років. Раніше він працював на радіо "Європа плюс", "Російському радіо", робив медіапроєкти для різних російських телеканалів.

З 2015 року протягом двох років працював прессекретарем у російського виконавця та пропагандиста Філіпа Кіркорова. З 2022 був прессекретарем "Шамана".

До речі, Дронов повідомляв, що став довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2024 року. Сам Коробков-Землянський публічно виправдовував війну в Україні.

За словами Дмитра Пєскова, прессекретаря російського "лідера", Путін "дуже по-доброму" ставиться до всіх проявів творчості, які стосуються так званої "спеціальної військової операції", тобто повномасштабної війни в Україні. Він також наголосив на важливості написання та виконання віршів на цю тему.

"Це дуже важливо для підняття патріотичного духу. Так у нас було завжди, і втішно бачити, що це є і сьогодні. Тому, звичайно, це все дуже позитивно", — говорив Пєсков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Підмосков’ї розстріляли заступника начальника однієї з військових частин ЗС Росії Микиту Кленкова. Усього в машину офіцера російської армії було випущено вісім куль Відомо, що на момент загибелі Кленкова було 44 роки.