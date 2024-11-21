Под Петербургом сгорела "хижина дедушки Ленина": легендарного шалаша уже нет (фото)

По факту пожара начато расследование

В четверг, 21 ноября, в российском городе Сестрорецк сгорел натуральный макет шалаша Владимира Ленина. Он был установлен на территории одноименного музейного комплекса.

После пожара от шалаша осталось лишь пепелище и выжженная земля. Об этом сообщают российские соцсети.

Известно, что на территории Курортного района Санкт-Петербурга в музейном комплексе "Шалаш Ленина" сгорел один из "экспонатов". Как оказалось огонь уничтожил макет шалаша, в котором Ленин в 1917 прятался от ордера на арест, выданного Временным правительством.

Соломенная конструкция, реконструированная по образу реального шалаша, полностью выгорела. Гранитный памятник и другие музейные объекты не пострадали.

По предварительным данным, памятник мог быть уничтожен вандалами, однако был ли это целенаправленный поджог — неизвестно. Правоохранители незамедлительно занялись расследованием этого "важного" дела.

Также сообщается, что во время пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для справки: "Шалаш Ленина" — это музейный комплекс в Сестрорецке, созданный на месте, где в 1917 году Владимир Ленин и революционер Григорий Зиновьев скрывались от ареста по обвинению временного правительства в организации беспорядков в Петрограде.

Музей основан в 1927 году, он входит в список культурного наследия РФ. Здесь помимо сарая и макета шалаша, был создан ряд павильонов.

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