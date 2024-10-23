"А за памятником - мавзолей?": жуткий бюст Сталину на фоне туалета в России поразил сеть (фото)

Парад нелепых памятников в РФ продолжается

Пока в Украине сносят памятники советской эпохи, в России устанавливают мемориалы диктаторам. В Ставропольском крае в станице Галюгаевской установили памятник Иосифу Сталину.

Фото опубликовал местный канал. Сообщается, что памятник поставили "силами работников культуры".

Имеют ли к этому отношение местные власти – не уточняется, однако памятник получился жутким — лицо диктатора выглядит так, будто у него ожог. Придает атмосферы и окружающая обстановка — бюст Сталина установлен на горе камней, украшенной надбитыми советскими пятиконечными звездами. Прекрасен и фон — позади "вождя" ободранный уличный туалет, который, однако также пытались украсить.

В комментариях в сети иронизируют, что памятник как будто сделан из материала, который взяли из туалета позади него. Также с сарказмом пишут, что сзади бюста — "мавзолей".

"Материал из нужника брали, который на заднем плане?", "Сталин бы расстрелял автора", "Что за ожог третьей степени на лице?", "У Сталина сифилис похоже", "А за памятником — мавзолей вроде как?", "Я считаю что памятник нужен. Но он должен быть где-нибудь за полярным кругом, окруженный лагерными вышками, колючей проволокой, надгробиями, костями, черепами. Метров 500 вокруг такая полоса препятствий. Просто, чтобы пройти к нему, надо это все преодолеть. Думаю будет достойно", — пишут комментаторы.

Для справки: Иосиф Виссарионович Сталин военный и политический деятель СССР. Находясь на постах генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза (1922-1953) и главы правительства (1941-1953), установил в СССР тоталитарную систему и стал фактически единоличным диктатором. Он устроил массовые репрессии в 1931—1950 годах. Всего в 1921-1953 годах (годы правления Сталина) в СССР, по подсчетам государственного российского историка РАН В. Земскова, было осуждено 23,77 млн ​​человек, из них к наивысшей степени наказания — 6,43 миллиона человек, на ссылку — 3,765 миллиона.

Как рассказывал "Телеграф", в России не впервые происходят абсурдные вещи с памятниками. Например, памятник красноармейцам стал "жертвой" реставраторов, а памятник российскому лыжнику вызвал шквал шуток в сети.