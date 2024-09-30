Как в Африке: оккупированный Донецк накрыло стихийное бедствие (фото, видео)

Кроме временно оккупированных территорий Украины, накрыло и юг России.

Временно оккупированный Донецк 29 сентября накрыло мощное стихийное бедствие. В городе, который с 2014 года находится под российской оккупацией, бушует сильная песчаная буря, как будто он где-то в Африке.

Об этом сообщили местные каналы. Они опубликовали фото и видео стихийного бедствия. В комментариях пользователи пишут, что в воздухе слишком много пыли и песка, видимость очень плохая.

Российские каналы отмечают, что от стихийных бедствий страдают не только и не столько временно оккупированные территории Украины, сколько южные регионы непосредственно РФ. Накрыло Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области, а также Калмыкию и Дагестан. Под угрозой также центральные и западные регионы РФ, поскольку песок может донести до тех краев.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Украине было очень ветрено — непогода бурлила не только на западе и в центре страны, но добралась даже до оккупированного Мариуполя. Ветер был такой силы, что сорвал ткань с ограды вокруг Мариупольского драматического театра. Теперь хорошо видно, что от прежнего величественного здания почти ничего не осталось.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит временно оккупированный Мариуполь, в который также не пришел курортный сезон 2024 года.