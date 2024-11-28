Воздушная тревога из-за ракет не сработала для миллионов украинцев: почему так случилось

Люди предлагают в таких случаях давать повторную тревогу

Украинцы массово жалуются на систему оповещения о российских атаках. В четверг, 28 ноября, воздушная тревога для многих областей была объявлена еще с ночи из-за угрозы ударов "шахедами". Повторной тревоги не давали, из-за чего люди проспали начало ракетной атаки россиян.

Более темным цветом на карте воздушных тревог обозначены области, в которых тревога продолжалась еще с ночи. Именно в этих регионах люди фактически не были уведомлены о ракетной угрозе, ведь они спали, а повторной тревоги из-за ракет Воздушные силы не объявляли.

В западной части Украины, на юге и востоке тревога была объявлена из-за ракетной угрозы. В других регионах, в том числе и в Киеве, тревога продолжалась еще с ночи, поэтому люди пропустили начало атаки ракетами, в том числе и "Калибрами".

В соцсетях украинцы активно жалуются на такое положение вещей. Они предлагают в таких случаях давать повторный сигнал воздушной тревоги.

"Это большая ошибка. Повторную надо давать", "Повторной, второй, потому что люди спят и не знают, что кроме шахедов летят ракеты (в областях, где уже долго тревога", "Не доброе утро всем, кто только что проснулся. Вы пропустили Калибры, теперь ожидаем ракеты с ТУ-95МС", — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в городе Ладыжин Винницкой области в течение часа раздавался сигнал отбоя воздушной тревоги. Такая ситуация происходит уже не в первый раз, люди возмущены.