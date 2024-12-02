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Изнасилование в юности и вымышленный сын: что известно о личной жизни путиниста Моисеева, умершего от инсульта

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Борис Моисеев умер 27 сентября 2023 года
Борис Моисеев умер 27 сентября 2023 года. Фото Колаж Телеграфу

Певец стал одним из первых в РФ, кто публично заявил, что он представитель ЛГБТ-сообщества

Борис Моисеев, известный артист, певец и танцовщик, похороненный в Москве, был одной из самых ярких фигур на советской и русской сцене, но оказался путинистом. Его личная жизнь всегда вызывала чуть ли не больший интерес, чем творчество и часто сопровождалась разными слухами.

Он стал одним из первых публичных представителей ЛГБТ-сообщества в стране-агрессоре. И хотя он никогда не был женат и не имел детей, в медиа неоднократно обсуждались его возможные отношения. "Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Бориса Моисеева.

В сети есть информация, что геем Борис Моисеев стал из-за своей одноклассницы. В юности он якобы влюбился в девушку Лизу Гарбацевич, но ее родители были категорически против этих отношений. Также ходили слухи, что в юности Бориса Моисеева изнасиловал педофил, и это был первый сексуальный опыт будущего артиста.

Через несколько лет Борис Моисеев имел роман с мужчиной. Однако с кем именно – неизвестно. Эти отношения достаточно быстро завершились. Да, в жизни артиста были романы и с женщинами. По словам самого Моисеева, сначала у него была сексуальная связь со старшей женщиной, а затем у него появилась девушка, гораздо младше него. Однако с противоположным полом семью построить у певца не удавалось и он снова стал строить отношения с мужчинами.

Борис Моисеев

Также Борису Моисееву приписывали роман с Николаем Трубачем, с которым они вместе исполняли хит "Голубая луна". Во время выступлений они обнимались и держались за руки.

Борис Моисеев, Николай Трубач
Борис Моисеев, Николай Трубач

Хотя он никогда не женился и не имел детей, в СМИ неоднократно обсуждались его возможные отношения, в частности вымышленные истории о сыне Амадеуса в Польше. В телепрограмме Андрея Малахова "Пусть говорят" Моисеев даже признавался, что действительно сына. "Да, есть у меня сын! Его зовут Амадеус,он живет в Польше, он очень умный, инженер. Я горжусь им ", — заявил артист.

Борис Моисеев

Однако, как выяснилось позже, это был просто пиар-ход. Сам Моисеев опроверг эти слухи, сказав, что у него нет сына.

Несмотря на официально подтвержденный статус холостяка, Моисееву приписывали разные связи. К примеру, в его интервью иногда звучали намеки на глубокие личные отношения, но конкретные имена оставались неразглашенными. В большинстве своем Борис сохранял конфиденциальность относительно этой стороны жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о первой жене Викторе Павлике. С первой любовью артист познакомился еще до того, как ему исполнилось 18 лет.

Теги:
#Роман #Борис Моисеев #Стосунки