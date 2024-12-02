Зґвалтування в юності і вигаданий син: що відомо про особисте життя путініста Мойсеєва, який помер від інсульту

Співак став одним із перших у РФ, хто публічно заявив, що він представник ЛГБТ-спільноти

Борис Мойсеєв, відомий артист, співак і танцівник, якого поховали у Москві, був однією з найяскравіших постатей на радянській і російській сцені, але виявився путіністом. Його особисте життя завжди викликало чи не більший інтерес, ніж творчість і часто супроводжувалося різними чутками.

Він став одним із перших публічних представників ЛГБТ-спільноти у країні-агресорці. І хоч він ніколи не був одруженим і не мав дітей, у медіа неодноразово обговорювалися його можливі стосунки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя Бориса Мойсеєва.

У мережі є інформація, що геєм Борис Мойсеєв став через свою однокласницю. В юності він нібито закохався у дівчину Лізу Гарбацевич, але її батьки були категорично проти цих стосунків. Також ходили чутки, що у юності Бориса Мойсеєва зґвалтував педофіл і це був перший сексуальний досвід майбутнього артиста.

За кілька років Борис Мойсеєв мав роман із чоловіком. Однак із ким саме — невідомо. Ці стосунки досить швидко завершилися. Так, у житті артиста були романи і з жінками. За словами самого Мойсеєва, спочатку у нього був сексуальний зв’язок зі старшою жінкою, а потім у нього з’явилася набагато молодша дівчина. Однак із протилежною статтю сім’ю побудувати у співака не вдавалося і він знову став будувати стосунки із чоловіками.

Також Борису Мойсеєву приписували роман із Миколою Трубачем, з яким вони разом виконували хіт "Голубая луна". Під час виступів вони обіймалися і трималися за руки.

Хоча він ніколи не одружувався і не мав дітей, у медіа неодноразово обговорювалися його можливі стосунки, зокрема, вигадані історії про сина Амадеуса в Польщі. У телепрограмі Андрія Малахова "Пусть говорят" Мойсеєв навіть зізнавався, що дійсно має сина. "Так, є у мене син! Його звуть Амадеус, живе в Польщі, він дуже розумний, інженер. Я пишаюся ним", — заявив артист.

Однак як з’ясувалося пізніше, це був просто піар-хід. Сам Мойсеєв спростував ці чутки, сказавши, що ніякого сина у нього немає.

Попри офіційно підтверджений статус холостяка, Моісеєву приписували різні зв’язки. Наприклад, у його інтерв'ю іноді звучали натяки на глибокі особисті стосунки, але конкретні імена залишалися нерозголошеними. Здебільшого Борис зберігав приватність щодо цієї сторони життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про першу дружину Віктора Павліка. Із першим коханням артист познайомився ще до того, як йому виповнилося 18 років.