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Был дважды женат и не хотел детей: что известно о личной жизни звезды "Операции "Ы" Демьяненко

Автор
Виктория Козар
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Автор
Личная жизнь Александра Демьяненко
Личная жизнь Александра Демьяненко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Муж был женат дважды, но детей не имел

Александр Демьяненко — известный советский актер, как и Александр Збруев. Он запомнился зрителям ролью студента в ленте "Операция "И" и другие приключения Шурика". В публичном пространстве мужчина оставался закрытым и не комментировал личную жизнь.

"Телеграф" расскажет, был ли женат актер, и как складывались его амурные дела.

Что известно о личной жизни Демьяненко

Первой женой актера была Марина Склярова, с которой он познакомился еще в школе. Оба посещали драматический кружок и мечтали об актерской карьере. Позже Демьяненко уехал в Москву, чтобы вступить в театральный вуз. Параллельно снимался в кино.

Вскоре актер женился на Скляровой, и они переехали в Санкт-Петербург. Там мужчина работал на местной киностудии, а женщина создавала сценарии и сказки для телевидения.

Творческие супруги создавали впечатление гармоничной и счастливой пары. Однако впоследствии выяснилось, что было по-разному. В частности, Склярова самостоятельно занималась бытовыми делами, тогда как помощи от актера было нельзя ждать. К тому же Демьяненко не любил детей, поэтому женщина несколько раз делала аборт. За 16 лет брака потомков у супругов так и не появилось.

А в один момент актер собрал свои вещи и больше не вернулся. Таким образом, он завершил отношения со Скляровой. Впрочем, на развод подал не сразу — все из-за сложного эмоционального состояния Скляровой. Знакомые супруги рассказывали, что женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. Поэтому развод произошел через несколько лет после ухода из их квартиры.

В 1975 году Демьяненко познакомился с режиссером дубляжа Людмилой Акимовной. У женщины уже была дочь Анжелика от первого брака. Отношения пары развивались постепенно, и впоследствии они женились. Хотя супруги выглядели счастливыми, однако, экс-жена рассказывала другое.

Склярова рассказывала в интервью, что бывший муж часто приходил к ней и жаловался, что чувствует себя одиноким. По словам женщины, он садился в кресло и плакал. Это происходило в последние годы жизни актера.

Собственных детей у мужчины так и не появилось. Он скончался от болезни сердца в 1999 году. Актеру было 62 года.

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#Личная Жизнь #Александр Демьяненко