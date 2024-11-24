Был в браке 34 года, а потом нашел другую: что известно о личной жизни экс-мэра Киева Черновецкого

Сейчас бывший политик не показывает жену

Леонид Черновецкий – украинский политик, бывший мэр Киева, бизнесмен еврейского происхождения. В народе чиновнику дали прозвище "Леня-Космос" после заявления о его желании отправиться в космос со своим котом. А также — за странное поведение и несвязную речь.

"Телеграф" расскажет о личной жизни политика и его детях.

Что известно о личной жизни Черновецкого

Первой женой Леонида Черновецкого была грузинка Алина Айвазова. Они познакомились в Харьковском юридическом университете, где оба учились. Отец Алины — Степан Айвазов — был очень богатым человеком на Кавказе. У мужчины был ювелирный бизнес, руководил фабриками, магазинами, а также производил спортивную одежду Adidas. Свадьба была масштабной — на 400 человек. Она состоялась в 1977 году.

По словам Айвозовой, именно ее отец помог Черновецкому поступить в аспирантуру, а позже получить должность заместителя проректора в киевском вузе. Также женщина отмечала, что благодаря связям ее отца мужчина стал народным депутатом, а позже — и мэром столицы. В браке Айвазов и Черновецкий прожили 34 года. У них появилось двое детей – Степан и Кристина.

В 2011 году дочь экс-мера Киева — Кристина — вышла замуж за московского бизнесмена из Одессы Сергея Янчукова. У нее есть четверо детей: Леонид, Иван, Алина и Сергей.

Фото из сети

Сын Черновецкого стал многодетным отцом. У него тоже появилось четверо потомков: Леонид, Степан, Михаил и Алиса. Известно, что Степан является основателем инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group и владельцем медиасервиса Megogo. Также у него есть промоутерская компания "Элит-боксинг".

В 2011 году в сети появились слухи о разрыве отношений. Причиной стало то, что Черновецкий завел молодую любовницу. Оказалось, что женщина подала сначала на развод в суд, а затем забрала заявление. Она рассказывала, что сделала это на эмоциях, а также не верила в его измену.

Впрочем, политик сам тайно подал на развод с Айвазовой. Женщина отмечала, что мужчина хочет забрать у нее большинство имущества. Также призналась, что Черновецкий ее избивал, и она получила проблемы со здоровьем из-за постоянных скандалов.

Впоследствии Черновецкий показал новую избранницу, с которой он начал отношения еще неразведенным. Ею стала Елена Савчук. В первый раз политик увидел женщину в церкви вместе с ее сыном.

А позже они встретились на дне рождения политика. Впоследствии он предложил Савчук встречаться. Как рассказывал чиновник, женщина впечатлила его красотой, бескорыстием и уравновешенностью.

Фото из сети

В 2012 году пара обручилась. Впоследствии у них появился сын Гавриил. Также у женщины уже был сын Даниила от предыдущих отношений. Экс-мэр рассказывал, что ему было приятно, что женщина взяла его фамилию. Ведь предыдущая жена оставалась на своей – Айвазова.

Фото из сети

Интересно, что в 2021 году Черновецкий размещал объявления о поиске личной помощницы. Экс-мер искал работницу, которая будет "делать то же, что жена в доме": стирка, приготовление пищи, уборка, покупки.

Черновецкий отметил, что ему не нужна любовница. Он ищет человека, который будет ухаживать за ним и жильем. Обязательным требованием было гражданство Израиля или разрешение там работать. Также помощница должна уметь готовить каши и рыбу.

Есть вероятность, что Черновецкий развелся с Еленой Савчук, поскольку отмечал, что живет в Израиле только с собакой. Однако в соцсетях он не делится личной жизнью.

Недавно "Телеграф" писал о личной жизни Александра Онищенко. У него есть четверо детей от разных жен.