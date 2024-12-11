Боялся развала России? Почему Байден не дал Украине освободить Крым еще в 2022 году

После второго "Рамштайна" ВСУ получили лишь пятую часть обещанного оружия.

Украина в 2022 году имела достаточное количество мотивированных бойцов, которых хватало для контрнаступления и освобождения оккупированных россиянами территорий, включая Донбасс и Крым, однако промедление наших западных союзников с передачей ВСУ вооружений и боеприпасов привело к неоправданным потерям Сил обороны.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк. Он объяснил, чего боялись США, которыми руководил президент Джо Байден.

Он напомнил, что после второй встречи министров обороны в формате "Рамштайн" (23 мая 2022) Украина получила лишь 20% обещанного Западом оружия.

— А где еще 80 процентов обещанной экипировки, техники, боеприпасов, вооружений и авиации, которые вы нам не предоставили, начиная от второго "Рамштайна", — говорит политолог.

По его словам, их было достаточно, чтобы быстро отбить наши территории и занять оборонные рубежи.

— Если бы не эти бюрократические "игры" (это была сознательная игра, чтобы не предоставить нам необходимое оружие), потому что в Соединенных Штатах Америки боялись, что скорый возврат на границы 1991 года и возвращение Крыма запустит неконтролируемые для американцев процессы в России.

Поэтому под видом пафосных слов и красивой актерской политической игры — противостояний и блокировок — нам в 2023 году на полгода задержали помощь. И именно поэтому мы понесли потери тогда, когда нам недостаточно было оружия и авиации, — говорит Александр Антонюк.

Напомним, политолог Игорь Чаленко в эфире Telegraf UA рассказал, что работа по освобождению оккупированных РФ территорий не должна прекращаться хотя бы дипломатическим путем. Так же, как это делалось в рамках "Крымской платформы" в начале 2020-х, так это должно происходить и по всем оккупированным территориям Украины.