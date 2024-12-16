У бій без техніки та з великими втратами: як воюють війська КНДР у РФ (карта)

Є зниклі безвісти

Військові Північної Кореї, які воюють у лавах армії Росії, йдуть у штурми без підтримки техніки. Вони зазнають суттєвих втрат у Курській області.

Про це повідомили Головне управління розвідки Міноборони та керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, росіяни кидають у бій КНДРівців на Курщині без бронетехніки.

"Тактика дій наступна: КНДРівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні", – повідомив він.

Натомість, наголосив керівник ЦПД, російські військкори намагаються уникати новин про невдачі військових з Північної Кореї і роблять все, аби розповідати про їх "вдалі дії", приховуючи втрати.

За даними ГУР, упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехове, Ворожба, Мартинівка Курської області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат – йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими. А в районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

Розвідка повідомляє, що на тлі цих втрат штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з-поміж 94 окремої бригади армії КНДР.

Війська КНДР у війні з Україною — що відомо

Нагадаємо, 14 грудня українська розвідка повідомила, що Росія найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області.

Того ж дня ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські військові вже беруть участь у боях у Курській області. За його словами, Україна має інформацію про можливе застосування солдатів КНДР й на інших ділянках фронту.

Українські військові опублікували відео з, ймовірно, першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР.

Раніше "Телеграф" писав, що екссолдат КНДР розповів, що відбувається у Пхеньяні і чому Кім Чен Ин відправив солдатів до РФ.