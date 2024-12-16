У бій без техніки та з великими втратами: як воюють війська КНДР у РФ (карта)
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Є зниклі безвісти
Військові Північної Кореї, які воюють у лавах армії Росії, йдуть у штурми без підтримки техніки. Вони зазнають суттєвих втрат у Курській області.
Про це повідомили Головне управління розвідки Міноборони та керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, росіяни кидають у бій КНДРівців на Курщині без бронетехніки.
"Тактика дій наступна: КНДРівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні", – повідомив він.
Натомість, наголосив керівник ЦПД, російські військкори намагаються уникати новин про невдачі військових з Північної Кореї і роблять все, аби розповідати про їх "вдалі дії", приховуючи втрати.
За даними ГУР, упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехове, Ворожба, Мартинівка Курської області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат – йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими. А в районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.
Розвідка повідомляє, що на тлі цих втрат штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з-поміж 94 окремої бригади армії КНДР.
Війська КНДР у війні з Україною — що відомо
Нагадаємо, 14 грудня українська розвідка повідомила, що Росія найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області.
Того ж дня ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські військові вже беруть участь у боях у Курській області. За його словами, Україна має інформацію про можливе застосування солдатів КНДР й на інших ділянках фронту.
Українські військові опублікували відео з, ймовірно, першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР.
Раніше "Телеграф" писав, що екссолдат КНДР розповів, що відбувається у Пхеньяні і чому Кім Чен Ин відправив солдатів до РФ.