Это поможет только России: Рютте призвал не обсуждать мирные планы по Украине публично

Рютте заверил, что Украине нет необходимости беспокоиться о поддержке со стороны европейских стран

Публичные обсуждения возможных условий мирного соглашения между Украиной и российским режимом вызывают серьезную обеспокоенность. Это может помочь России достичь целей, которые ставит перед собой Кремль, и сделать соглашение для Украины не столь выгодным.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в комментарии "Голосу Америки". Он призвал воздержаться от разглашения каких-либо подробностей любых мирных планов по Украине до момента, когда не придет время садиться за стол переговоров.

"Я не буду это разглашать. Если бы я это сделал, я бы сделал Путина более осведомленным, чем вы бы хотели. Зачем сейчас эти обсуждения на телевидении? Давайте держать это в секрете, чтобы, когда он сядет за стол переговоров, он не знал, что мы планируем. Поэтому я несколько сдерживаюсь от ответа на ваш вопрос", – сказал он.

В то же время Рютте заверил, что Украине нет необходимости беспокоиться о поддержке со стороны европейских стран, она остается неизменной. Что касается возможного уменьшения поддержки Украины со стороны администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, Рютте отметил, что разговоры с Трампом и его окружением ведутся.

"Поддержка Украины стабильна, в частности со стороны моей страны – Нидерландов. Но посмотрите, что сделали немцы – 28 миллиардов для Украины. Также британцы, французы, все европейцы – датчане, скандинавы. Я должен вспомнить каждую страну, Испанию, всех союзников НАТО. Мы все с вами, и хотим, чтобы вы имели сильную позицию, когда начнется переговорный процесс… Мы работаем с новой администрацией, и я считаю, что когда будет достигнуто соглашение, оно должно быть сильным", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина готова к переговорам с Россией. По его словам, для этого есть условие. А вот руководитель ОПУ Андрей Ермак считает иначе. По его мнению, Украина пока не готова к переговорам с Россией по завершению войны в контексте сильных переговорных позиций.

Ранее политолог Олег Саакян назвал "Телеграфу" три причины, которые заставят Путина пойти на переговоры.