Чтобы не стать жертвенным ягненком. Как Украине вступить в НАТО и освободить территории от России?

Украина не должна стать "серой зоной" между Западом и РФ

Чтобы на десятки лет не превратиться в буферную зону между НАТО и Россией, после замораживания вооруженного конфликта с РФ Украина потребует от ведущих стран Альянса четкого озвучивания своих европейских перспектив. Кроме того, Киев должен вести дипломатическую борьбу за освобождение оккупированных врагом территорий.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, первым на повестке дня стоит вопрос гарантирования постоянства режима прекращения огня. Вторым — лишь временный статус Украины вне НАТО.

— Чтобы не было навечно, что мы остаемся буферной зоной якобы и части евроатлантического пространства, западного мира, но в то же время в НАТО нас никто не берет и оно тянется так десятками лет, — говорит политический эксперт.

Он отмечает: нужно понимание, что мы будем продолжать наш путь в НАТО параллельно с путём в Европейский Союз.

— Именно поэтому сейчас столько усилий идет на то, чтобы сформировать позицию если не всего Альянса из 32 стран, то хотя бы Соединенных Штатов, чтобы приглашение получить хотя бы при Байдене, и это исторически дало бы нам дальнейшую аргументацию в последующие годы во время нашего тернистого пути к Евроатлантике, — говорит Игорь Чаленко.

Коснувшись темы привлечения иностранных контингентов для поддержания мира в Украине, политолог отметил, что Российская Федерация очень эмоционально реагирует на такие заявления, считая это чуть ли не захватом Украины государствами НАТО.

— Они [россияне] видят нас как [страну] с постоянно действующим нейтралитетом, с ограниченной армией. Хотят полностью обезоружить, обеззубить и подготовить этого "ягненка" к употреблению в последующие годы. Но мы прекрасно "читаем" их план и то, что они хотели делать в Стамбуле, никуда не девается. Поэтому нужно сделать все, чтобы стало невозможным постепенное поглощение Украины Российской Федерацией, — подчеркнул политический эксперт.

По его мнению, самый сложный вопрос — это оккупированные территории.

- Когда говорим о "замораживании" линии столкновения — это сохранение статус-кво, потому что мы не контролируем эти территории, и сейчас там российские порядки. Но там же — российские подвалы, российские тюрьмы, российские силовики и террор против нашего населения, — добавляет Игорь Чаленко.

Однако он замечает: не надо считать всех оставшихся на оккупированной территории "ждунами" или фанатами России.

— Просто не всегда у людей есть возможность уехать. Мы им обещали, что Украина придет, а теперь западные страны модернизировали свою позицию с "будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится", в тему "а давайте замораживать", — говорит политолог.

Так что тема заморозки боевых действий не должна превратиться в тему "отдать территории в Российской Федерации". И работа по освобождению территорий хотя бы по дипломатическому пути должна никуда не деваться, а быть на первых позициях. Так же, как мы сделали "Крымскую платформу" в начале 2020-х, такая же работа должна вестись и в отношении всех оккупированных Россией территорий Украины, подчеркнул политический эксперт.

Напомним, "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский признал: Украина пока не может вступить в НАТО, но назвал выход.