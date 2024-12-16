У Міноборони РФ заявили про підготовку до війни з НАТО в Європі: озвучили терміни
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Напруга між РФ та Альянсом зростає
В Росії в черговий раз заговорили про можливу війну з НАТО та протистояння Заходу, яке дедалі більше наростає, озвучивши терміни початку військово конфлікту.
Про це заявив міністр оборони Росії Аднрій Білоусов. За його словами, тільки у 2024 рік напруга між Заходом та РФ зросла в рази.
Основною причиною цього є війна України та РФ, адже багато партнерів Європи та США підтримують Київ і зброєю, і дипломатією.
"Міноборони РФ має бути готовим до будь-якого розвитку обстановки, включаючи можливий військовий конфлікт з НАТО в Європі в найближче десятиліття", — сказав Білоусов.
Водночас, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Альянс має готуватись до можливих атак РФ: як до застосування дронів у Європі, так і до повномасштабної війни з Росією.
Під час свого звіту генсек НАТО наголосив, що РФ здійснила близько 150 атак на території країн НАТО з початку війни в Україні. Серед них – кібератаки на залізниці, лікарні, системи GPS в авіації та об'єкти водопостачання. До того ж сюди включили саботажі, замахи на політиків тощо.
Рютте закликав НАТО "прокинутись" і готуватися до повномасштабної війни, адже вона може бути зовсім скоро.
Нагадаємо, у Кремлі зробили низку заяв щодо переговорів по війні в Україні та ролі в цьому майбутнього президента США Дональда Трампа.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Рютте закликав не обговорювати мирні плани щодо України публічно.