У Міноборони РФ заявили про підготовку до війни з НАТО в Європі: озвучили терміни

Напруга між РФ та Альянсом зростає

В Росії в черговий раз заговорили про можливу війну з НАТО та протистояння Заходу, яке дедалі більше наростає, озвучивши терміни початку військово конфлікту.

Про це заявив міністр оборони Росії Аднрій Білоусов. За його словами, тільки у 2024 рік напруга між Заходом та РФ зросла в рази.

Основною причиною цього є війна України та РФ, адже багато партнерів Європи та США підтримують Київ і зброєю, і дипломатією.

"Міноборони РФ має бути готовим до будь-якого розвитку обстановки, включаючи можливий військовий конфлікт з НАТО в Європі в найближче десятиліття", — сказав Білоусов.

Водночас, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Альянс має готуватись до можливих атак РФ: як до застосування дронів у Європі, так і до повномасштабної війни з Росією.

Під час свого звіту генсек НАТО наголосив, що РФ здійснила близько 150 атак на території країн НАТО з початку війни в Україні. Серед них – кібератаки на залізниці, лікарні, системи GPS в авіації та об'єкти водопостачання. До того ж сюди включили саботажі, замахи на політиків тощо.

Рютте закликав НАТО "прокинутись" і готуватися до повномасштабної війни, адже вона може бути зовсім скоро.

Нагадаємо, у Кремлі зробили низку заяв щодо переговорів по війні в Україні та ролі в цьому майбутнього президента США Дональда Трампа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Рютте закликав не обговорювати мирні плани щодо України публічно.