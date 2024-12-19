Зеленский резко отреагировал на "предложение" Путина провести эксперимент

Украинский лидер использовал нецензурную лексику

В четверг, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал выступление российского диктатора Владимира Путина.

Он сделал это на своей странице в Твиттер. Комментарий относился к словам Путина по поводу экспериментального запуска "Орешника" по Киеву, прозвучавшими во время прямой линии.

"Пусть они предложат нам и пусть предложат тем, на Западе США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. В любом случае этого не исключаем. Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно", – сказал глава Кремля.

Зеленский разместил это видео у себя в Твиттер с комментарием: "Люди гибнут, а ему "интересно"… Долб**б".

Слова украинского лидера вызвали волну комментариев и фотожаб. Люди даже создали соответствующий хэштег в Твиттере.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на слова Путина так: "Старый, сумасшедший кретин".

Ранее украинцы предложили Путину бить своими же ракетами по своей же территории. Глава правления Института мировой политики и основатель издания "Главком" Виктор Шлинчак считает, что США должны предложить то же самое России, но наоборот — чтобы объект был в Москве, а российские ПВО ловили Minuteman III.