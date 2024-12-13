Писать будет некому: в России заблокировали Viber

Приложение иностранного происхождения блокируют не в первый раз

В пятницу, 13 декабря, Роскомнадзор объявил о блокировке Viber. Приложение с сегодняшнего дня не будет работать на всей территории Российской Федерации.

Об этом сообщают российские СМИ. Роскомнадзор объяснил это тем, что приложение Viber якобы нарушает законы, выполнение которых нужно "для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

Viber — VoIP-приложение для вызовов и обмена сообщениями. Приложение подвязывается к номеру мобильного телефона, но не использует мобильную сеть. Для вызова и обмена сообщениями программа требует интернет-соединения. В мессенджере можно создавать чат-боты, каналы и сообщества и производить платежи. Первоначальная разработка ядра Viber базировалась в Израиле. В 2024 году офисы Viber расположены в Тель-Авиве, Киеве, Софии, Лондоне, Люксембурге, Маниле, Минске и Тбилиси.

Блокировка иностранных приложений в России — что известно

В начале полномасштабного вторжения после блокировки социальной сети компании Meta – Facebook, в России начинают блокировать источник единого заработка российских блогеров – Instagram.

Этой осенью власти РФ запретили Discord — американскую платформу обмена сообщениями и голосовыми вызовами. Платформа была популярной среди геймеров, но все чаще использовалась для связи. В связи с этим это серьезно ударило прежде всего российскую армию. Решение о блокировке было встречено громкой критикой со стороны Z-блогеров. Пропагандисты отметили, что Discord активно использовали российские подразделения для координации действий. По их словам, за 2,5 года полномасштабной войны российский военный не смог придумать безопасную платформу связи, поэтому захватчикам приходится полагаться на сервисы типа Discord и Telegram.

Кремль также закрыл россиянам доступ к YouTube. Во многих регионах РФ не работает как мобильное приложение, так и десктопная версия. Отмечается, что речь не идет обо всех пользователях поголовно. YouTube не работает выборочно – у кого-то не грузится совсем, у кого-то подгружаются только Shorts (короткие видео – ред.)

Google окончательно отключил монетизацию в России. Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью прекратил свою деятельность в российском интернете, а все аккаунты пользователей из России были отключены.

Ранее Телеграф писал, что на этом противостояние между Россией и Google не завершилось. Недавно стало известно, что Россия оштрафовала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 млн долларов. Это якобы сумма штрафа за блокировку пророссийских каналов на YouTube.