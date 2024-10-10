Родителей детей-квадроберов будут наказывать: в России придумали новый метод борьбы с субкульторой

В российских СМИ и среди депутатов Госдумы квадроберы стали символом деградации молодежи

В России планируют штрафовать родителей за то, что их дети занимаются квадробингом или выгуливают себя на четвереньках. Кроме того, возможна уголовная ответственность для родителей, если ребенок покусает прохожего.

Об этом пишут росСМИ. Там отметили, что сумма штрафа составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

Представители Госдумы и активисты видят в этом явлении угрозу для общества и предлагают строго наказывать как участников движения, так и их родителей, даже если квадробинг несет только физические упражнения и спорт, а не социальную опасность.

Общественная организация "Ветераны России" направила запрос в Генеральную прокуратуру с требованием признать квадробинг экстремистской деятельностью и запретить продажу товаров, связанных с этим захватом. Производителей одежды и амуниции для квадроберов активисты обвиняют в коммерциализации "разрушительного тренда". Аргументы базируются на утверждениях, что субкультура вредит психическому здоровью молодежи, поощряя ее к странному поведению. Например, приводят случаи, когда подростки начинают вести себя как животные, требовать особых прав и даже кусать прохожих.

"Несмотря на это, реальный вред квадробинг как спортивный увлечение не приносит. Оно включает физические упражнения, имитирующие движения четвероногих животных, и может рассматриваться как вид спорта. Однако в российских СМИ и среди депутатов Госдумы квадроберы стали символом деградации молодежи. Заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова даже призвала к введению штрафов для родителей, чьи дети занимаются квадробингом, и запрета его популяризации в медиа и интернете Хотя сама Лантратова считает, что наказывать родителей не стоит, некоторые депутаты, как Сергей Колунов, настаивают на уголовной ответственности, обвиняя государство в "потакании деградации", — говорится в издании Обозреватель.

Ранее "Телеграф" рассказал подробнее читателям о новой субкультуре.