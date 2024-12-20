Росія заборонила ще одну релігійну організацію, без згадки України не обійшлося

Адепти TST виправдовують насильство над людьми

Генпрокуратура Росії визнала "небажаною" діяльність зареєстрованої у США міжнародної організації The Satanic Temple ("Храм Сатани"). Нібито учасники цього руху збирають кошти для українських захисників.

Про це повідомляють на сайті відомства. У прес-релізі Генпрокуратури йдеться про те, що учасники організації "займаються просуванням окультної ідеології", "використовують сатанинську символіку для дискредитації традиційних духовно-моральних цінностей", за підтримки уряду США "пропагують руйнівні псевдотеологічні ідеї та виправдовують насильство над людьми".

Також, як заявляють у відомстві, організація "активно підтримує" учасників "екстремістських і терористичних рухів".

"Прикриваючись ідеями "релігійної свободи", адепти TST виправдовують насильство над людьми, закликають до повалення конституційного ладу в Росії, збирають кошти для бойовиків ЗСУ", — йдеться в повідомленні прокуратури.

"Храм Сатани" зареєстровано 2012 року у США, у нього 23 відділення і понад 10 млн послідовників по всьому світу, стверджує Генпрокуратура РФ.

Адептів "Храму Сатани" закликають "заохочувати доброзичливість і співчуття, відкидати тиранічну владу, обстоювати практичний здоровий глузд, протистояти несправедливості і прагнути до благородних цілей".

Раніше "Телеграф" писав, що Кремль закрив росіянам доступ до YouTube. У багатьох регіонах РФ не працює як мобільний додаток, так і десктопна версія. Зазначається, що не йдеться про всіх користувачів поголовно. YouTube не працює вибірково — у когось не вантажиться зовсім, у когось підвантажуються тільки Shorts (короткі відео — ред.)