В России ПВО сбила Санту в "патриотическом клипе", в сети свирепствуют

В видео появились и Дед Мороз

В сети вызвал немалую волну возмущения российский ролик, в котором противовоздушная оборона (ПВО) над Москвой сбивает санки с Санта-Клаусом. Однако у них были необычные подарочки.

Резонансное видео уже разлетелось по сети, а на фоне недавнего сбития РФ пассажирского самолета Азербайджана вызвало возмущение и волну хейта.

В "социальном ролике" Санта пролетает над Большим театром и Красной площадью в Москве, но его сбивает ПВО. Затем российский Дед Мороз в компании оператора ПВО говорит: "Все, цель уничтожена. Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом!"

Однако на кадрах видно, что в санках Санты было пару ракет с эмблемой НАТО, вероятно это была отсылка к настоящим ракетам. К тому же в таком ключе ролик можно рассматривать как очередную угрозу Кремлю. Однако мир не воспринял это видео, как ожидалось. Ведь всего несколько дней назад в РФ в воздухе у пассажирского самолета разорвалась ракета ПВО. Ее выпустили по борту во время атаки дронов на аэропорт в Грозном.

Самолету из Азербайджана не разрешили посадку, и уже поврежденным он направился в Казахстан, где и разбился. В комментариях пользователи это подчеркивают не раз.

К тому же известно, что исполнил роль оператора ПВО Дмитрий Мельников. По его словам, видео было снято до крушения самолета в Актау и оно никак не связано с ней. При этом авторы ролика и идеи не разглашаются.

В сети пользователи шокированы этим видео, ведь большинство техники из-за границы, поэтому ее тоже следует выкинуть, по логике россиян. А выпуск в сеть этого видео после авиакатастрофы в Казахстане точно не уместен.

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