Чечне снова досталось: Грозный атаковали беспилотники, мог пострадать жирный объект Кадырова (видео)

Взрывы были слышны во всех окрестностях

В среду, 25 декабря, под ударами дронов снова оказалась Чечня. В столице региона, городе Грозный, прогремели по меньшей мере 4-5 взрывов.

Об этом сообщает оппозиционный чеченский Telegram-канал Niyso. Часть БПЛА взорвалась в районе расположения 2-го полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

О "новой атаке дронов по базам российских сотрудников в оккупированной Чечне" оппозиционный паблик известил в 07:24 по киевскому времени.

"Сообщается о 4-5 взрывах. По предварительной информации, несколько дронов упали в районе 2-го полка. Взрывы были слышны во всех окрестностях", – сообщает Niyso.

Взрывы в Грозном подтверждает и оппозиционный режим Рамзана Кадырова блогер Ислам Белокиев. По его данным, громко утром было и в соседней Ингушетии.

"Атака дронов в оккупированной Ингушетии и Чечне. Взрывы в Малгобеке и Грозном", – написал он.

Официальных заявлений от ставленников Москвы в этих регионах на 9 утра по Киеву не было.

Это далеко не первая атака на Грозный. Так, 12 декабря, например, сообщалось о поражении здания спецназа МВД Чечни в Грозном. Также появились сообщения, что тогда беспилотник вторично через неделю взорвался в 4 км от резиденции Кадырова.

Ранее Телеграф писал, что по академии МВД в России прилетел беспилотник.