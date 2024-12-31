Деньги заканчиваются? В России зеков, воюющих в Украине, лишили выплат

Документ вступит в силу 1 января

В конце года правительство России изменило порядок выплат за подписание контракта с вооруженными силами для службы в так называемой "зоне военной операции" в Украине, решив, видимо, сэкономить на заключенных. Именно тем, кто подписал контракт отбывая тюремное наказание, не будут больше доступны выплаты.

Соответствующее постановление 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вступит в силу 1 января.

"Определить, что единовременные денежные выплаты, установленные указами президента РФ <…>, не осуществляются гражданам, которые на день заключения контракта <…> отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в документе.

Стоит отметить, что заключенные в России получили возможность освободиться от уголовного преследования путем заключения контракта в 2023 году. Это касалось фигурантов уголовных дел, подозреваемых, обвиняемых и осужденных в преступлениях небольшой и средней тяжести.

Ранее подписавшие контракт заключенные получали единовременные выплаты, размер которых варьировался в зависимости от федеральных и региональных программ. Не исключено, что таким образом Россия попыталась сэкономить деньги, поскольку собрать заключенных, которые готовы были воевать против Украины, оказалось немалое количество.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что зимой 2024 года в российских колониях придумали новый способ выгонять зеков на фронт. В зданиях начали отключать отопление в 35-градусные морозы, чтобы условия для них стали невыносимы и они отправились воевать.