Ничего святого: россиянам подняли цены на стратегический напиток
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За алкоголь придется платить больше
Правительство России решило "обрадовать" своих жителей прямо с 1 января. Теперь им придется платить за водку больше.
Об этом говорится в приказе российского Минфина. Документ вступает в силу с началом 2025 года.
Таким образом в розничных магазинах за 0,5 литра придется выложить минимум 349 рублей (132 гривны), вместо 299 (113 грн) как это было в 2024 году.
Также была повышена минимальная отпускная цена на водку у производителей с 246 до 287 рублей, а для оптовых покупателей с 256 до 299 рублей за поллитра.
В России минимальную цену на водку ввели в 2009 году, чтобы предотвратить нелегальное производство спиртного. При этом в последний раз ее стоимость повышалась 1 июля 2024 года. Нынешний документ будет иметь силу до 31 декабря 2030 года.
Стоит отметить, что повышение стоимости коснется не только водки, но и всей алкогольной продукции с крепостью больше 28%.
Как сообщалось ранее, накануне Нового года в России отменили выплаты своим солдатам, которые на момент подписания контракта с армией были в тюрьме. То есть, проще говоря, российским зэкам перестанут платить деньги за участие в войне.