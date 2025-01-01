Нічого святого: росіянам підняли ціни на стратегічний напій

За алкоголь доведеться платити більше

Уряд Росії вирішив "порадувати" своїх жителів прямо з 1 січня. Тепер їм доведеться платити за горілку більше.

Про це йдеться у наказі російського Мінфінуент набирає чинності з початком 2025 року.

Таким чином у роздрібних магазинах за 0,5 літра доведеться викласти щонайменше 349 рублів (132 гривні), замість 299 (113 грн) як це було у 2024 році.

Також було підвищено мінімальну відпускну ціну на горілку у виробників з 246 до 287 рублів, а оптових покупців з 256 до 299 рублів за півлітра.

У Росії мінімальну ціну на горілку ввели у 2009 році, щоб запобігти нелегальному виробленню спиртного. При цьому востаннє її вартість підвищувалась 1 липня 2024 року. Нинішній документ матиме чинність до 31 грудня 2030 року.

Варто зазначити, що підвищення вартості торкнеться не лише горілки, а й усієї алкогольної продукції з міцністю понад 28%.

Як повідомлялося раніше, напередодні Нового року у Росії скасували виплати своїм солдатам, які на момент підписання контракту з армією були у в’язниці. Тобто, простіше кажучи, російським зекам перестануть платити гроші за участь у війні.