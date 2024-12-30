В России сорвался важнейший научный проект, который затормозит развитие физики на долгие годы

Проект переносят уже не первый раз

В России вынужденно отложили запуск одного из своих крупнейших научных проектов. Речи идет о "Сибирском кольцевом источнике фотонов" (СКИФ).

Об этом пишет издание The Moscow Times. Проект должен был стартовать 31 декабря, но теперь правительство РФ распорядилось перенести этот срок на год.

Губернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников объяснил это санкционным давлением. Также он отметил, что после выхода зарубежных партнеров из проекта российским ученым пришлось разрабатывать некоторые системы с нуля и без доступа к иностранному оборудованию.

"В 2022 году ситуация изменилась, и мы этому даже рады, потому что это был вызов, возможность попробовать свои силы как инженерам-исследователям Института ядерной физики СО РАН, так и новосибирским предприятиям, которые с удовольствием включились в кооперацию по решению этой задачи", — заявил Травников.

Он сообщил, что площадке СКИФа запустили только линейный ускоритель. Завершение монтажа остальных элементов, наладка и первые исследования на станциях должны состоятся в 2025 году.

Что известно о СКИФе

Решение проектировать СКИФ приняли в 2018 году, а строительство начали в 2021 году. Центр коллективного пользования СКИФ строят рядом с наукоградом Кольцово под Новосибирском.

СКИФ называли первым в мире источником синхротронного излучения с энергией 3 ГэВ, а на его станциях планировали заниматься расшифровкой структуры биополимеров, изучением живых организмов, механизмов передачи наследственной информации и созданием новых материалов. Общая площадь 34 зданий и сооружений объекта составит 86,8 тыс. м².

При этом запуск СКИФа откладывают уже второй раз. Изначально его должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году.

В июне проект был готов лишь на 40%, в результате им заинтересовалась прокуратура. В пресс-службе СКИФа признавали, что санкции заблокировали поставки с Запада.

Кольцово на карте

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