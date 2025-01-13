Не по-коммунистически. Российский депутат устроил пьяный дебош на борту самолета

В полиции депутат объяснил, что "просто хотел выпить вина" вместе со своей девушкой

Российский депутат-коммунист Станислав Блохин попал в скандал из-за дебоша на борту самолета "Аэрофлота", где он распивал алкоголь со своей девушкой-моделью. Это уже второй случай позорного поведения за несколько дней — раньше политик вызвал гнев однопартийцев, устроив перед новым годом вечеринку в стиле казино Лас-Вегаса с игрой в рулетку.

Коммунисты считают, что такое поведение Блохина противоречит принципам партии и не соответствует статусу депутата. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности сообщается, что 4 января экипаж самолета Airbus A320, следовавшего из Москвы в Екатеринбург, сообщил о неадекватном поведении пассажира. Человек ругался и вел себя агрессивно. После посадки полиция задержала нарушителя — им оказался 37-летний вице-президент строительной компании "Маяк" и депутат от КПРФ Станислав Блохин.

В полиции депутат якобы объяснил, что вместе со своей девушкой, 25-летней моделью Елизаветой Кузнецовой, просто хотел выпить вина. По его словам, сначала экипаж отказывался подавать алкоголь, но затем согласился. Пара выпила несколько бокалов за шторкой в хвосте самолета и вернулась на свои места.

Кроме того, СМИ сообщают, что незадолго до этого инцидента Блохин организовал новогоднюю вечеринку, возмутившую его коллег из Коммунистической партии. На праздновании гости играли в рулетку и другие азартные игры, используя доллары с изображением депутата. Сам Блохин объяснил, что праздновал свой день рождения.

Относительно инцидента в самолете депутат обвинил во всем бортпроводницу. По его словам, она "настоящий иноагент", которая сначала "улыбалась и продала вино", а затем написала заявление в полицию. Блохин подчеркнул, что просто эмоционально общался со своей девушкой и ни с кем не конфликтовал. Полиция не нашла нарушений в действиях депутата и не составила ни одного протокола.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что депутат Госдумы был поднят на смех после "свинства" в Новосибирске. В российском футзале разгорелся расистский скандал, а депутат уверяет, что "в России расизма нет".