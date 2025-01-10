"В России расизма нет": депутата Госдумы подняли на смех после "свинства" в Новосибирске

В российском футзале прогремел расистский скандал

В Новосибирске со скандалом прошел матч 14-го тура чемпионата России по футзалу между "Сибиряком" и "Норильским никелем" (1:6). Болельщики хозяев организованно оскорбляли бывшего игрока сборной РФ из команды гостей Леандро Энрике (Нандо), причем на расовой почве.

Об этом сообщает пресс-служба "Норильского никеля" на своем telegram-канале. Нандо покинул площадку прямо во время игры в знак протеста.

"Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо.

Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, еще в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне был вынужден досрочно покинуть игровую площадку", — гласит сообщение.

Невероятно, но олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы РФ Светлана Журова на фоне скандала в Новосибирске заявила, что в России нет расизма.

"Дело в культуре боления. Ультрас-болельщики, к сожалению, позволяют себе такое поведение. Они считают, что одним выкриком помогают своей команде, оскорбляя других. Это точно нужно пресекать. Это ненормальное боление. Этим должен заняться РФС.

Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма. Это провокация в отношении ключевого игрока команды для того, чтобы помочь своей. Это нечестная игра", – цитирует Журову "Р-Спорт".

Светлана Журова

В сети лишь посмеялись над словами депутата.

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