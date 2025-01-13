Не по-комуністичному. Російський депутат влаштував п'яний дебош на борту літака

У поліції депутат пояснив, що "просто хотів випити вина" разом зі своєю дівчиною

Російський депутат-комуніст Станіслав Блохін потрапив у скандал через дебош на борту літака "Аерофлоту", де він розпивав алкоголь зі своєю дівчиною-моделлю. Це вже другий випадок ганебної поведінки за кілька днів — раніше політик викликав гнів однопартійців, влаштувавши перед новим роком вечірку в стилі казино Лас-Вегаса з грою в рулетку.

Комуністи вважають, що така поведінка Блохіна суперечить принципам партії та не відповідає статусу депутата. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема повідомляється, що 4 січня екіпаж літака Airbus A320, що прямував з Москви до Єкатеринбурга, повідомив про неадекватну поведінку пасажира. Чоловік лаявся та поводився агресивно. Після посадки поліція затримала порушника — ним виявився 37-річний віцепрезидент будівельної компанії "Маяк" та депутат від КПРФ Станіслав Блохін.

У поліції депутат нібито пояснив, що разом зі своєю дівчиною, 25-річною моделлю Єлизаветою Кузнєцовою, просто хотів випити вина. За його словами, спочатку екіпаж відмовлявся подавати алкоголь, але потім погодився. Пара випила кілька келихів за шторкою в хвості літака та повернулася на свої місця.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що незадовго до цього інциденту Блохін організував новорічну вечірку, яка обурила його колег з Комуністичної партії. На святкуванні гості грали в рулетку та інші азартні ігри, використовуючи долари із зображенням самого депутата. Сам Блохін пояснив, що святкував так свій день народження.

Щодо інциденту в літаку депутат звинуватив у всьому бортпровідницю. За його словами, вона "справжній іноагент", яка спочатку "посміхалася та продала вино", а потім написала заяву в поліцію. Блохін наголосив, що просто емоційно спілкувався зі своєю дівчиною і ні з ким більше не конфліктував. Поліція не знайшла порушень у діях депутата та не склала жодного протоколу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що депутатку Держдуми підняли на сміх після "свинства" у Новосибірську. У російському футзалі пролунав расистський скандал, а депутатка запевняє, що "у Росії расизму немає".