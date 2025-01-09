Пропагандист Кеосаян при смерти: "хорошие русские" в сети показали свое лицо

Пост Симоньян о болезни мужа активно комментируют в сети

Российский блоггер-оппозиционер Рустем Адагамов, известный под псевдонимом "drugoi", выразил соболезнования главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян из-за состояния здоровья ее мужа. Его слова вызвали волну негодования в российском сегменте Сети.

Тигран Кеосаян, муж Симоньян, находится в коме после перенесенной клинической смерти. По словам пропагандистки, причиной стали проблемы с сердцем. В коме Кеосаян находится с середины декабря 2023 года.

В комментарии под постом Симоньян Адагамов написал: "Сочувствую, Рита. Надеюсь, все обойдется и Тигран поправится".

Реакция Адагамова, позиционирующего себя как критика российских властей, повлекла за собой шквал возмущения в социальных сетях. Другой оппозиционный блоггер Вал Мишель саркастически сравнил ситуацию с нацистской Германией: "Сочувствую, Магдо. Надеюсь, все обойдется и Йозеф поправится".

Пользователи социальной сети X подвергли резкой критике действия Адагамова. "Они все одного круга, одна банда", — отмечают комментаторы. После волны критики блоггер закрыл возможность комментирования своего сообщения.

Следует напомнить, что Тигран Кеосаян находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады и Украины. Ему также запрещен въезд в Казахстан.

Маргарита Симоньян возглавляет RT и информагентство "Россия сегодня", руководя основными пропагандистскими медиа РФ. Кстати, в сети напомнили, что именно Симоньян начала "травлю" Адагамова. В частности, в 2013 году она пообещала "передать стражам порядка" интервью жены блогера. "Вероятно", он не злопамятен", — комментируют в соцсетях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Симоньян служит путинскому режиму более 20 лет. Сейчас женщина продолжает распространять ложь об Украине.