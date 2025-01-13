Россию сотрясла серия взрывов: где было "жарко" и куда могло прилететь

Жители Европейской части России жаловались на взрывы и работу ПВО

В понедельник, 13 января, в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили российские Telegram-паблики. Взрывы прозвучали в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях. Российские паблики и "СМИ" пишут, что Украина якобы поднимала в воздух десяток самолетов.

Также в сети появились видеокадры из разных регионов России.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что под ударом мог оказаться Брянский химический завод, который занимается изготовлением бомб для российской авиации.

Украинские OSINT-каналы пишут, что завод был поражен ракетами ATACMS.

Справка: Брянский химический завод имени 50-летия СССР входит в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех. Он расположен возле населенного пункта Сельцо к северо-западу от Брянска.

Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко пишет, что данное предприятие является одним из ключевых частей русской военной индустрии. Там производятся порох, твердотопливные компоненты для ракетного горючего и взрывчатые вещества, а также артиллерийские боеприпасы.

Также Коваленко добавил: в Брянске расположен завод "Кремний", на котором производится микроэлектроника для ракетных комплексов, ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ, и российских БПЛА. Он уже был атакован осенью 2024 года, а сегодня там снова звучали взрывы.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что "военные мощности России должны страдать".

Как сообщал "Телеграф", 10 января, Россию также атаковали беспилотники. Взрывы раздались в Ростовской области, вспыхнул масштабный пожар на заводе.