Росію сколихнула серія вибухів: де було "спекотно" і куди могло прилетіти

Жителі Європейської частини Росії скаржилися на вибухи та роботу ППО

У понеділок, 13 січня, у низці областей Росії пролунали сильні вибухи. Вони також були зафіксовані у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили російські Telegram-пабліки. Вибухи пролунали у Брянській, Калузької, Курській, Орлівській областях. Російські пабліки та "ЗМІ" пишуть, що Україна нібито піднімала у повітря десяток літаків.

Також у мережі з’явилися відеокадри з різних регіонів Росії.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що під ударом міг опинитися Брянський хімічний завод, який займається виготовленням бомб для російської авіації.

Українські OSINT-канали пишуть, що завод був уражений ракетами ATACMS.

Довідка: Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР входить до концерну "Техмаш" Держкорпорації Ростех. Він розташований біля населеного пункту Сєльцо на північному заході від Брянська.

Начальник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко пише, що це підприємство є однією з ключових частин російської військової індустрії. Там виробляються порох, твердопаливні компоненти для ракетного пального та вибухові речовини, а також артилерійські боєприпаси.

Також Коваленко додав: у Брянську розташований завод "Кремній", на якому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС та РЕБ та російських БПЛА. Його вже атакували восени 2024 року, а сьогодні там знову лунали вибухи.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав, що "військові потужності Росії мають страждати".

Як повідомляв "Телеграф", 10 січня, Росію також атакували безпілотники. Вибухи пролунали в Ростовській області, спалахнула масштабна пожежа на заводі.