В Киевской и ряде областей гремели взрывы: что известно о ночной атаке по Украине
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Граждан просили оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения
В ночь на 12 января во время воздушной тревоги в Украине в Киевской области раздались взрывы. Это было связано с угрозой применения вражеской баллистики и БПЛА.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в городе во время тревоги были слышны взрывы. Там отметили, что это была работа ПВО,
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — говорится в сообщении.
В то же время российские дроны были зафиксированы над следующими областями:
- Киевская;
- Черкасская;
- Сумская;
- Харьковская.
Где гремели взрывы
Согласно данным мониторингов, взрывы раздались в следующих областях:
- Киевская;
- Кропивницкая;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Хмельницкая.
Незадолго до этого появлялись сообщения об угрозе атаки БПЛА.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге 9 января прогремели по меньшей мере три взрыва. Воздушные Силы ВСУ предварительно сообщали о ракетной угрозе и приближении скоростных целей к городу. Позже стало известно, что ПВО сбила три крылатых ракеты "Искандер-К".