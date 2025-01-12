В Киевской и ряде областей гремели взрывы: что известно о ночной атаке по Украине

Граждан просили оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения

В ночь на 12 января во время воздушной тревоги в Украине в Киевской области раздались взрывы. Это было связано с угрозой применения вражеской баллистики и БПЛА.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в городе во время тревоги были слышны взрывы. Там отметили, что это была работа ПВО,

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — говорится в сообщении.

В то же время российские дроны были зафиксированы над следующими областями:

Киевская;

Черкасская;

Сумская;

Харьковская.

Где гремели взрывы

Согласно данным мониторингов, взрывы раздались в следующих областях:

Киевская;

Кропивницкая;

Днепропетровская;

Полтавская;

Харьковская;

Хмельницкая.

Незадолго до этого появлялись сообщения об угрозе атаки БПЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге 9 января прогремели по меньшей мере три взрыва. Воздушные Силы ВСУ предварительно сообщали о ракетной угрозе и приближении скоростных целей к городу. Позже стало известно, что ПВО сбила три крылатых ракеты "Искандер-К".