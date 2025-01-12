Укр

В Киевской и ряде областей гремели взрывы: что известно о ночной атаке по Украине

Автор
Анастасия Мокрик
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В Украине гремели взрывы в ночь на 12 января Новость обновлена 12 января 2025, 07:17
В Украине гремели взрывы в ночь на 12 января. Фото Коллаж "Телеграфа"

Граждан просили оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения

В ночь на 12 января во время воздушной тревоги в Украине в Киевской области раздались взрывы. Это было связано с угрозой применения вражеской баллистики и БПЛА.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в городе во время тревоги были слышны взрывы. Там отметили, что это была работа ПВО,

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — говорится в сообщении.

В то же время российские дроны были зафиксированы над следующими областями:

  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Сумская;
  • Харьковская.

Где гремели взрывы

Согласно данным мониторингов, взрывы раздались в следующих областях:

  • Киевская;
  • Кропивницкая;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая.

Незадолго до этого появлялись сообщения об угрозе атаки БПЛА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге 9 января прогремели по меньшей мере три взрыва. Воздушные Силы ВСУ предварительно сообщали о ракетной угрозе и приближении скоростных целей к городу. Позже стало известно, что ПВО сбила три крылатых ракеты "Искандер-К".

Теги:
#Киев #ПВО #Взрывы #БПЛА #Воздушная тревога