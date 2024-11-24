Россия начала вербовать наемников еще из одной страны. Их сотнями отправляют в Украину

Их привлекают высокими зарплатами

Россия массово вербует иностранцев для пополнения своей армии. В частности, в ряды вражеского войска попали сотни еменцев.

Об этом пишет Financial Times. Как рассказывают йеменские мужчины, им обещали высокооплачиваемую работу и российское гражданство, однако когда они прибыли в Россию, их принудительно завербовали в российскую армию и отправили на линию фронта в Украине.

В подписанных йеменцами военных контрактах, с которыми ознакомилось издание, указана компания, основанная известным политиком-хуситом Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Компания Al Jabri зарегистрирована в Омане. В регистрационных документах она указана туроператором и розничным поставщиком медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

По данным FT, вербовка еменцев могла начаться еще в июле этого года. Один из контрактов датирован 3 июля и подписан начальником центра отбора контрактников в российском городе Нижний Новгород.

Как сообщил один из таких новобранцев, он входил в группу в составе около 200 йеменцев, которых призвали в российскую армию в сентябре. По его словам, граждан Йемена обманом заставили приехать в Россию и подписать контракты на военную службу, которые они не могли прочесть. Другой еменец рассказал, что ему пообещали вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США и зарплату в 2 тысячи долларов в месяц, а также, возможно, российское гражданство за работу в России по производству беспилотников.

По мнению американских дипломатов, сближение между Кремлем и хуситами – признак того, как далеко Россия готова зайти в войне против Украины. Эксперт из региона Персидского залива лондонской неправительственной организации Chatham House Фариа аль-Муслими заявил, что мало кто из йеменских наемников имеет какую-то подготовку, и многие из них не хотят воевать в Украине.

"Единственное, что нужно России – это солдаты, и очевидно, что хуститы их вербуют. Йемен достаточно легкое место для вербовки. Это очень бедная страна", – сказал он.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что на фронте в Украине был ликвидирован йеменский хусит, воевавший на стороне России. Второй боевик получил ранение.