Дроны атаковали одну из областей РФ: куда прилетело на этот раз (видео)

О погибших и пострадавших пока не сообщается

В среду, 15 января, в Воронежской области России прозвучали взрывы. По предварительным данным, под ударом оказалась нефтебаза в населенном пункте Лиски.

Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Он заявил, что средства ПВО и РЭБ сбили дроны, а пожар начался в результате падения беспилотников. По предварительным данным, о погибших и пострадавших неизвестно.

Также в сети появились видео последствий удара.

Внимание, видео 18+!!!

Начальник Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко написал на своей странице в Telegram: "Кучно работают дроны по России".

Напомним, 13 января в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы и во временно оккупированном Крыму. Взрывы прозвучали в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях. Российские паблики и "СМИ" тогда сообщали, что Украина якобы поднимала в воздух десяток самолетов.

Под ударом оказался Брянский химический завод, который работает на нужды российской армии.

Как сообщал "Телеграф", 10 января, Россию также атаковали беспилотники. Взрывы раздались в Ростовской области, вспыхнул масштабный пожар на заводе.