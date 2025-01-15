Дроны атаковали одну из областей РФ: куда прилетело на этот раз (видео)
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О погибших и пострадавших пока не сообщается
В среду, 15 января, в Воронежской области России прозвучали взрывы. По предварительным данным, под ударом оказалась нефтебаза в населенном пункте Лиски.
Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Он заявил, что средства ПВО и РЭБ сбили дроны, а пожар начался в результате падения беспилотников. По предварительным данным, о погибших и пострадавших неизвестно.
Также в сети появились видео последствий удара.
Внимание, видео 18+!!!
Начальник Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко написал на своей странице в Telegram: "Кучно работают дроны по России".
Напомним, 13 января в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы и во временно оккупированном Крыму. Взрывы прозвучали в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях. Российские паблики и "СМИ" тогда сообщали, что Украина якобы поднимала в воздух десяток самолетов.
Под ударом оказался Брянский химический завод, который работает на нужды российской армии.
Как сообщал "Телеграф", 10 января, Россию также атаковали беспилотники. Взрывы раздались в Ростовской области, вспыхнул масштабный пожар на заводе.