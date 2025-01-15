Дрони атакували одну з областей РФ: куди прилетіло цього разу (відео)

Про загиблих та постраждалих поки не повідомляється

У середу, 15 січня, у Воронезькій області Росії пролунали вибухи. За попередніми даними, під ударом опинилася нафтобаза у населеному пункті Лиски.

Про це повідомив у Telegram губернатор регіону Олександр Гусєв. Він заявив, що засоби ППО та РЕБ збили дрони, а пожежа почалася внаслідок падіння безпілотників. За попередніми даними, про загиблих та постраждалих невідомо.

Також у мережі з’явилися відео наслідків удару.

Увага, відео 18+!!!

Начальник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко написав на своїй сторінці в Telegram: "Кучно працюють дрони по Росії".

Нагадаємо, 13 січня в низці областей Росії пролунали сильні вибухи. Вони також були зафіксовані у тимчасово окупованому Криму. Вибухи пролунали у Брянській, Калузької, Курській, Орлівській областях. Російські пабліки та "ЗМІ" тоді повідомляли, що Україна нібито піднімала у повітря десяток літаків.

Під ударом опинився Брянський хімічний завод, який працює на потреби російської армії.

Як повідомляв "Телеграф", 10 січня, Росію також атакували безпілотники. Вибухи пролунали в Ростовській області, спалахнула масштабна пожежа на заводі.