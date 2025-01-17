"Орешник" не только ракеты. На полках магазинов России продают необычное печенье, фото

Печенье стоит 84 рубля за 100 грамм

В российских супермаркетах появился товар с названием "Снаряды для Орешника с варёной сгущёнкой". Названия данного продукта имеет отсылку к ракете, которой Россия ударила по Днепру в ноябре 2024 года.

Об этом сообщают российские Telegram-паблики. Россияне пишут, что это печенье якобы продают в Новосибирске.

В то же время другие Telegram-каналы пишут, что это печенье продается не в Новосибирске, а в Петербурге.

В комментариях к публикациям пользователи не скрывали своих эмоций. Мнения на счет данной продукции разделились: одни считали название печенья глупостью, другим оно понравилось. Были также и комментарии откровенно шовинистического характера, в том числе, по отношению к Украине и украинцам.

"Больше поражает цена снарядов, а не название", "Кидайте мужьям список покупок в магазин", "Уподобление укропа, мерзость", "Маркетинг уровня "Продукты у Людмилы", "Боги маркетинга", "Маразм крепчал", "Надо х***ам отправить побольше на пробу", "Остается опуститься до уровня этих животных", "Взрывные такие", "Очень вкусно", — такие комментарии встречались под публикацией.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в супермаркете Ивано-Франковска обнаружили вишневый пончик с пулей.