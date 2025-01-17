У пары двое совместных детей и по одному сыну у каждого от предыдущих браков

Дмитрий Киселев — один из главный путинких пропагандистов, который имеет подозрение от Генпрокуратуры Украины. Он широко известен не только в России, но и в Украине. А вот о его личной жизни вообще ходят легенды. Оказалось, пропагандист восемь раз был женат и имеет троих детей.

"Телеграф" расскажет, что известно о последней восьмой жене пропагандиста Марии Киселевой и как она выглядит.

Жена Киселева — что о ней известно

На счету у путиниста Киселева восемь браков, и только последний он называет удачным и счастливым. Свою избранницу Марию Дмитрий Киселев встретил на отдыхе в 2005 году, когда за его спиной было уже 7 неудачных браков и сын, который родился в четвертом из них. На момент знакомства Мария была замужем и имела ребенка, так что их отношения начались не сразу.

Оказалось, что Мария на 22 года младше Дмитрия Киселева. Спустя два года после знакомства, она развелась с мужем и начала жить с пропагандистом, который активно строил карьеру на российском государственном телевидении.

Известно, что Мария Киселева родилась 15 июля 1976 года, сейчас ей 48 лет. Она имеет педагогическое и психологическое образование, а также научную степень кандидат психологических наук. С декабря 2013 года она стала постоянной гостьей, а впоследствии ведущей программы "Альтера Парс" на радиостанции "Вести ФМ", которая входит в пул пропагандистских государственных медиа РФ.

В браке с Дмитрием Киселевым Мария родила двоих детей. Сын Константин Киселев родился 2007 году, а дочь Варвара Киселева — в 2010 году.

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