Вона молодша за нього на 22 роки: як виглядає восьма дружина путінського пропагандиста Кисельова

У пари двоє спільних дітей та по одному синові у кожного від попередніх шлюбів

Дмитро Кисельов — один із головних путінких пропагандистів, який має підозру від Генпрокуратури України. Він широко відомий не лише в Росії, а й в Україні. А ось про його особисте життя взагалі ходять легенди. Виявилося, що пропагандист вісім разів був одружений і має трьох дітей.

"Телеграф" розповість, що відомо про останню восьму дружину пропагандиста Марію Кисельову і як вона виглядає.

Дружина Кисельова — що про неї відомо

На рахунку у путініста Кисельова вісім шлюбів, і лише останній він називає вдалим та щасливим. Свою обраницю Марію Дмитро Кисельов зустрів на відпочинку у 2005 році, коли за його спиною було вже 7 невдалих шлюбів та син, який народився у четвертому з них. На момент знайомства Марія була одружена і мала дитину, тож їхні стосунки почалися не відразу.

Виявилося, що Марія на 22 роки молодша за Дмитра Кисельова. Через два роки після знайомства вона розлучилася з чоловіком і почала жити з пропагандистом, який активно будував кар’єру на російському державному телебаченні.

Відомо, що Марія Кисельова народилася 15 липня 1976 року, зараз їй 48 років. Вона має педагогічну та психологічну освіту, а також науковий ступінь кандидат психологічних наук. З грудня 2013 року вона стала постійною гостею, а згодом ведучою програми "Альтера Парс" на радіостанції "Вісті ФМ", яка входить до пулу пропагандистських державних медіа РФ.

У шлюбі із Дмитром Кисельовим Марія народила двох дітей. Син Костянтин Кисельов народився у 2007 році, а дочка Варвара Кисельова — в 2010 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що путіністка Івлєєва стала жертвою божевільного шанувальника в Росії.