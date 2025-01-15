Родила будущего президента Беларуси? Что известно про молодую любовницу Лукашенко (фото)

Есть только одна версия, кто может быть матерью любимчика Лукашенко Коленьки

Президент Беларуси Александр Лукашенко на публике выглядит, как холостяк. При этом в СМИ ходят легенды о его численных молодых любовницах, тогда как он до сих пор не развелся с единственной официальной женой Галиной Желнерович, у которой в свое время отобрал корову. Кроме того, ходят много слухов вокруг личности Ирины Абельской, которую называют матерью внебрачного сына Лукашенко Коленьки.

"Телеграф" расскажет, что известно про Ирину Абельскую, которая в молодости была личным врачом и любовницей Александра Лукашенко и которую называют матерью его младшего сына Коленьки.

Ирина Абельская — что о ней известно

Ирина Абельская родилась в Бресте 6 сентября 1965 года в семье медиков, сейчас ей 59 лет. Он также получила медицинское образование и в молодости работала личным врачом президента Беларуси Александра Лукашенко

В 90-х женщина часто сопровождала главу государства в иностранных поездках и всегда была рядом с ним, как врач. Однако вскоре близость президента и медика вышла на новый уровень и тогда начали распространяться слухи об их романтических отношениях.

А уже в 2004 году Ирина Абельская родила Лукашенко внебрачного сына Николая. По крайней мере так утверждают журналисты Белорусского расследовательского центра, которые изучали жизнь личного врача президента. Впервые Александр Лукашенко вывел Коленьку на публику в 2008 году, когда мальчику было около 4 лет. В то время многие утверждали, что появление с ребенком — это такой политический пиар-ход, который должен был поднять имидж политика. С тех пор Коленька стал часто появляться на публике и даже в заграничных визитах вместе с президентом Лукашенко. А к тому же, в последние годы бацька не раз заявлял, что видит в младшем сыне своего преемника на посту президента Беларуси.

Что же касается Ирины Абельской, то она всю свою жизнь работала в медицинских структурах, приближенных к президенту страны. А не так давно, в 2024 году она даже стала членом Совета Республики.

До этого, в 2020 году Ирина Абельская стала основательницей престижной гимназии, которая расположена в элитном поселке Дрозды, где также находится резиденция самого Александра Лукашенко. Поговаривали, что в этой гимназии учился и Коленька, а мама сама подбирала ему учителей.

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