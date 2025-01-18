Российская эскортница была жестоко убита в Сальвадоре: в соцсети ее облили грязью свои же

Девушке было всего 29 лет

В Сальвадоре была расстреляна гражданка РФ, которая предоставляла эскорт-услуги. Девушка получила несколько огнестрельных ранений, но еще живой была доставлена в местную больницу, где все же скончалась.

Ее убил сутенер, который продвигал услуги эскортницы. Стоит отметить, что новость о жестоком убийстве своей соотечественницы россияне восприняли с иронией и начали писать жесткие комментарии.

Полиция Сальвадора сообщила о том, что в месную больницу на "скорой" была доставлена 29-летняя гражданка РФ Елена Новосëлова. Девушка получила несколько серьезных огнестрельных ранений. За еë жизнь несколько часов боролись врачи, но спасти девушку в итоге не удалось.

По данным местных следователей, Елена предоставляла услуги эскорта в интернете под псевдонимом под именем "Лолита ла Русита". После внезапной ссоры со своим сутенером по имени Эрвин Андраде девушка была ним расстреляна.

Мужчину уже задержали и он дает показания. Причины и обстоятельства убийства расследуются полицией Сальвадора.

Реакция россиян в соцсети

Информация об убийстве эскортницы из России вызвала бурные обсуждения в соцсети. Соотечественники девушки начали откровенно поливать ее грязью и иронизировать.

Люди писали о том, что Елене нужно было оказывать интимные услуги в "Питере и не париться" и вообще заявили, что "таких, как она, не жалко":

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Грузии жестоко убили туриста из РФ Виктора Соловьева, который приехал на местный горнолыжный курорт вместе со своей супругой. Мужчину застрелили, а затем его тело выбросили в реку Накра.