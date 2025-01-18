Російську ескортницю було жорстоко вбито в Сальвадорі: у соцмережі її облили брудом свої ж

Дівчині було лише 29 років

У Сальвадорі було розстріляно громадянку РФ, яка надавала ескорт-послуги. Дівчина отримала кілька вогнепальних поранень, але ще живою була доставлена до місцевої лікарні, де все ж таки померла.

Її вбив сутенер, який просував послуги ескортниці. Варто зазначити, що новину про жорстоке вбивство своєї співвітчизниці росіяни сприйняли з іронією та почали писати жорсткі коментарі.

Поліція Сальвадора повідомила про те, що до місцевої лікарні на "швидкій" було доставлено 29-річну громадянку РФ Олену Новосьолову. Дівчина зазнала кількох серйозних вогнепальних поранень. За її життя кілька годин боролися лікарі, але врятувати дівчину не вдалося.

За даними місцевих слідчих, Олена надавала послуги ескорту в інтернеті під псевдонімом "Лоліта ла Русіта". Після раптової сварки зі своїм сутенером на ім'я Ервін Андраде дівчина була ним розстріляна.

Чоловіка вже затримали і він дає свідчення. Причини та обставини вбивства розслідує поліція Сальвадора.

Реакція росіян у соцмережі

Інформація про вбивство ескортниці з Росії викликала бурхливі обговорення у соцмережі. Співвітчизники дівчата почали відверто поливати її брудом та іронізувати.

Люди писали про те, що Олені потрібно було надавати інтимні послуги в "Пітері і не паритися" і взагалі заявили, що "таких, як вона, не шкода":

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Грузії жорстоко вбили туриста з РФ Віктора Соловйова, який приїхав на місцевий гірськолижний курорт разом зі своєю дружиною. Чоловіка застрелили, а потім його тіло викинули до річки Накра.