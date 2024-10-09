Российская модель обвинила звезду футбола в изнасиловании, но теперь сама рискует попасть за решетку (фото)

Россиянка оболгала известного футболиста

Российская модель Луиза Кремлева предстанет перед судом в Коста-дель-Соль (Испания). Девушке грозит два года тюрьмы по обвинению в клевете.

Дело в том, что Кремлева оговорила защитника "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандеса, сообщив об изнасиловании. Об этом передает dailymail.

По версии Кремлевой, в июне 2017 года в Марбелье (Испания) футболист накачал ее наркотиками, избил и изнасиловал в машине. Тео сообщил, что все произошло по обоюдному согласию. В крови девушки наркотиков не обнаружили, после чего обвинения с футболиста сняли. Кроме того, стало известно, что травмы Кремлева получила после падения возле ночного клуба, а не в результате избиения.

Власти Испании обвинили россиянку в клевете, собрав достаточное количество доказательств. По версии следствия, Луиза пыталась либо "прославиться" в СМИ, либо обогатиться за счет футболиста. Суд состоится в октябре 2024 года.

Государственные обвинители заявили в предварительном обвинительном заключении, что хотят приговорить Кремлеву к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 12 000 фунтов стерлингов в случае признания ее виновной.

Луиза Кремлева

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на напряженный график, а Пакистан запретил своей национальной команде ехать на матч с россиянами.