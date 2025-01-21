Пропагандист был в браке 8 раз

Известный пропагандист Дмитрий Киселев – не только популярный в РФ телеведущий, но и ловелас. Известно, что он был в браке восемь раз и у него есть трое детей. Одна из его жен — англичанка, а вот нынешняя избранница путиниста младше его на 22 года.

Только свой восьмой брак с женщиной, по имени Мария, пропагандист называет счастливым. Он длится уже почти 20 лет. "Телеграф" решил выяснить, что известно о шестой жене Дмитрия Киселёва, которая является англичанкой по происхождению.

Известно, что путинист был женат восемь раз, а некоторые из его браков не продлились даже года. Именно таков был союз с Келли Ричдейл.

В начале карьеры телеведущего Киселев работал в Европе и сотрудничал с зарубежными телекомпаниями. В 1994 году он стал ведущим шоу "Окно в Европу" и получил грант Еврокомиссии на его создание. Этот проект был ориентирован на поддержку демократии в РФ.

Именно тогда он и познакомился с Келли Ричдейл – они вместе работали над проектом "Окно в Европу". Деньги Европейской комиссии получила и избранница Киселева и с их помощью основала телекомпанию Prologue Productions.

Пара решила жениться в 1998 году. Этот брак, как и большинство союзов пропагандиста, длился меньше года.

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