Жена, две дочери и "загадочный" сын: что известно о семье мэра Одессы Труханова

Мэр Одессы Труханов не часто появляется на людях со своей семьей

Геннадий Труханов — уже более 10 лет является мэром Одессы, с которым связано множество скандалов. Чиновник несмотря на свою широкую публичность, личную жизнь сильно не афиширует. Известно, что сегодня, 17 января, Труханов отмечает свой день рождения — ему исполнилось 60 лет.

"Телеграф" решил вспомнить, что известно о семье Геннадия Труханова, его жене, дочерях и "загадочном" сыне.

Семья Труханова — что о ней известно

Геннадий Труханов — бывший регионал, который с 2014 года возглавляет городской совет Одессы. Мэр города не раз был замешан в коррупционных скандалах, также его обвиняли в сепаратизме и наличии российского паспорта. Известно, что Труханов был женат на Татьяне Колтуновой, которая вроде как уже бывшая жена Труханова. Однако, все свидетельствует о том, что они и дальше живут вместе и ведут совместный быт.

Геннадий Труханов с женой Татьяной

Также известно, что у него есть две дочери и сын. Однако они не так часто всплывают в информационном пространстве. Старшая дочь Труханова Екатерина родилась в 1986 году, сейчас ей 38 лет и она имеет свой бизнес. Младшая дочь Алиса родилась у мэра Одессы и его жены Татьяны в 2000 году, в этом году ей будет 25 лет.

Семья Геннадия Труханова

Что касается сына, который якобы есть у Геннадия Труханова, то он весьма "загадочный". Дело в том, что некоторые источники в сети утверждают, что у Геннадия Труханова есть сын Андрей 2001 года рождения. Другие же источники не указывают наличие сына у мэра Одессы, мол, у него есть только две дочери. При этом, как выглядит "загадочный" сын неизвестно — в открытом доступе не нашлось его фотографий с отцом.

Геннадий Труханов с младшей дочерью Алисой

Отметим, что в сети есть архивное фото, на котором Геннадий Труханов запечатлен со своей женой Татьяной и двумя дочерями — Екатериной и Алисой, когда те были еще совсем юными. Кроме того, младшую дочь Алису мэр Одессы выводил на публичные мероприятия, а также снимал в своем поздравительном ролике к 8 марта в 2021 году.

А вот старшая дочь Екатерина засветилась в новостях после того, как в 2020 году сделала отцу-мэру подарок на 600 тысяч гривен, который он указал в своей декларации. Однако, что именно дочь подарила Труханову на день рождения, он не указал — значилась лишь сумма этого подарка.

Старшая дочь Труханова Екатерина

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