Дочь Путина появится на публике в неожиданной роли

Женщина становится все более публичной

Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова посетит одну из российских школ. Туда она приедет в составе делегации "одних из лучших ученых страны".

На это обратило внимание "Агентство". В анонсе школы №33 в Ярославле упоминается лишь имя Воронцовой, которую представили, как кандидата медицинских наук, доцента кафедры внутренних болезней, заместителя декана факультета фундаментальной медицины Московского госуниверситета, члена Ученого совета МГУ.

Отмечается, что это первый случай, когда дочь Путина посещает в открытую мероприятие подобного уровня. Это может говорить, что женщины становятся более публичными.

"Визит представителей факультета фундаментальной медицины МГУ — отличный шанс познакомиться с тем, к чему предстоит готовиться и чему учиться в одном из лучших вузов страны", — сообщили в школе.

Школа №33 является одной из лучших школ России и немного не попадает в топ-100. И для нее это не первый визит российских ученых.

Стоит отметить, что до последнего времени дочери Путина особо не "светились" на публике. Однако в 2024 году их все чаще начали приглашать на публичные мероприятия. Например, в июне Мария Воронцова и Екатерина Тихонова выступили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.