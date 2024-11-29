На Путина не похожа: как выглядит его старшая дочь и что о ней известно

Обе дочери российского диктатора попали под санкции

Российский диктатор Владимир Путин всегда держал личную жизнь "за семью замками". В браке президент страны-агрессорки был всего один раз и у пары родилось двое детей — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. В связи с агрессией России против Украины они попали под международные санкции, включая санкции США, ЕС и других стран.

Российский тиран никогда публично не признавал, что у него есть дочери. Он всегда держал их в секрете, но журналистам все же удалось обнаружить некоторую информацию о наследниках президента РФ. "Телеграф" решил выяснить, что известно о старшей дочери Владимира Путина.

Мария Путина (Воронцова)

Мария Владимировна Воронцова, рожденная 28 апреля 1985 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), старшая дочь Владимира Путина от его первого брака с Людмилой Шкребневой. Девушка училась в немецкой школе при немецком посольстве и в совершенстве владеет немецким языком.

Мария Воронцова в юности и Владимир Путин

Она окончила медицинский факультет Московского государственного университета (МГУ), где получила степень кандидата медицинских наук, специализируясь на педиатрии и эндокринологии. Мария была студенткой-отличницей и получила красный диплом, однако неизвестно, это она хорошо училась, или на ее оценки влиял отец.

Ходили слухи, что обе дочери Путина находились на домашней учебе. Но как сообщали сокурсники Марии, девушка посещала все лекции и сдавала экзамены, как и остальные студенты. Поскольку дочь Путина взяла фамилию Воронцова, никто из университета не знал, кто ее отец.

Еще во время учебы Мария любила роскошную жизнь. Она часто путешествовала с подругами и ездила в Монте-Карло, Италию и Испанию. Ее часто замечали на частных яхтах. Известно, что у Марии Воронцовой было хобби — танцы, однако занимается ли она хореографией она сейчас — неизвестно.

По мнению пользователей сети, Мария Воронцова совсем не похожа на отца. Сходство замечают с мамой женщины.

Личная жизнь Марии Воронцовой

Как пишут росСМИ, Мария была замужем за бизнесменом из Нидерландов Йорритом Фаассеном. Есть информация, что они познакомились на пивном фестивале в Голландии, но она не доказана. По другим данным, Фаасен работал в Москве и пара встретилась впервые там.

Однако по данным СМИ, с 2015 года супруги не живут вместе. У пары есть сын, родившийся 15 августа 2012 года в Москве. В 2014 году это подтвердил друг Путина, музыкант Сергей Ролдугин. Имя внука российского диктатора неизвестно.

Где живет Мария Воронцова

По данным wikipedia, в 2013 году появилась информация, что Мария вместе с мужем проживают в г. Ворсхотен (Нидерланды). Однако Путин в 2015 году заявил, что ни одна из его дочерей никогда не жила за границей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит "тайная" дочь Путина. Она несколько раз меняла фамилию и всегда скрывает лицо в соцсетях.