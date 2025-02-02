В Москве произошел масштабный пожар: сообщалось о взрывах (видео)
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К месту вызвали пожарный поезд
В российской столице произошел масштабный пожар. Сообщалось о взрывах газовых баллонов, а в небо поднимается черный дым.
Видеозапись происшествия распространили российские каналы в сети. Отмечается, что возгорание произошло в ангаре на 7-м проезде в Марьиной Роще (северный район Москвы).
Известно, что здание, в котором произошел пожар, является ангаром. Там находились газовые баллоны.
Площадь пожара составила 250 квадратных метров, из-за чего к месту вызвали пожарный поезд. Однако крыша к этому моменту уже обвалилась.
Информации о пострадавших не поступало, но сообщалось о рисках распространения огня на соседний гаражный корпоратив.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 31 января, в Москве вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил здания бывшего машиностроительного завода им. Чернышева и общежитие. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров, из-за чего пришлось эвакуировать 350 человек.
А 10 января в Ленинградской области вспыхнул масштабный пожар в промзоне города Гатчина, расположенном в 42 километрах от города Санкт-Петербург. До этого местные жители слышали взрывы.