В Москве произошел масштабный пожар: сообщалось о взрывах (видео)

К месту вызвали пожарный поезд

В российской столице произошел масштабный пожар. Сообщалось о взрывах газовых баллонов, а в небо поднимается черный дым.

Видеозапись происшествия распространили российские каналы в сети. Отмечается, что возгорание произошло в ангаре на 7-м проезде в Марьиной Роще (северный район Москвы).

Известно, что здание, в котором произошел пожар, является ангаром. Там находились газовые баллоны.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров, из-за чего к месту вызвали пожарный поезд. Однако крыша к этому моменту уже обвалилась.

Информации о пострадавших не поступало, но сообщалось о рисках распространения огня на соседний гаражный корпоратив.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 31 января, в Москве вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил здания бывшего машиностроительного завода им. Чернышева и общежитие. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров, из-за чего пришлось эвакуировать 350 человек.

А 10 января в Ленинградской области вспыхнул масштабный пожар в промзоне города Гатчина, расположенном в 42 километрах от города Санкт-Петербург. До этого местные жители слышали взрывы.