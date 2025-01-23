Люди вынуждены покидать дома. Возле Лос-Анджелеса началась новая волна лесных пожаров (фото, видео)

Ученые связывают столь масштабные пожары с последствиями изменения климата

В округе Лос-Анджелеса разразился новый мощный лесной пожар. Десятки тысяч людей покинуть свои дома.

Возгорание, известное как пожар Хьюз, началось в 72 километрах от города. Об этом сообщает BBC.

Пламя стремительно распространилось в горной местности, граничащей с жилыми районами и учебными заведениями.

За несколько часов площадь огня увеличилась до 10 000 акров, что было вызвано сильными ветрами и сухим кустарником. Сейчас ни дома, ни предприятия не пострадали, а власти уверяют, что ситуацию удастся взять под контроль.

Жители покидают свои дома. Некоторые принимают меры защиты, поливая водой дома и дворы.

С самолетов сбрасывают воду и антипирен, однако оранжевое пламя продолжает охватывать горы. В регионе объявлен красный уровень опасности, который будет действовать до четверга.

Это связано с высоким риском пожара из-за сильных ветров, достигающих скорости 30 миль в час (48 км/ч). Прогнозы указывают, что ветер может усилиться, что ухудшит ситуацию и усложнит работу пожарных.

Ранее "Телеграф" писал, что харьковчанка Анна Малигон, героиня популярного видео о последствиях войны в Украине, сняла подобный ролик, но уже в США. Девушка столкнулась с последствиями масштабных пожаров в Калифорнии.